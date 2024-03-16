Küresel ısınma yaban hayatını etkiledi! Ayılar ve leylekler ezberlerini bozdu Ayılar artık kış uykusuna yatmıyor, leylekler de alışılmış zamandan daha önce göç ediyor. Doğanın dengesini bozansa küresel iklim değişikliği. Uzmanların tespitine göre, son 150-200 yılın en sıcak şubat ayı yaşandı.

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İHA

Doğada ezberlenmiş rutinler yer değiştiriyor.

Türkiye’de mart ayında bir çok yerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte göçmen kuşlar ve diğer canlılar daha erken göç etmeye başladı.

Öte yandan yaşanan sıcak havanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar daha erken çiçek açıp meyve verdi.

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, son yıllarda dünyada artan sıcaklıklarla beraber yaşanan değişimleri değerlendirdi.

“Son 150-200 yılın en sıcak şubat ayı yaşandı”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başıbüyük, göçmen kuşların ve diğer canlıların daha erken göç etmelerinin ve erken çiçek açmalarının küresel ısınmadan kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

Belki son 150-200 yılın en sıcak şubat ayı yaşandı. Yalnız Çukurova bölgesinde değil tüm dünyada yaşandı. Birkaç istisna dışında her tarafta çok sıcak bir dönem oldu. Dolayısıyla hava sıcak olduğu için göçmen kuşlarda göç etmiş oldukları Kuzey Afrika, Mısır ve Nil deltası gibi yerlerden daha erken buralara geldi. Teknik olarak sadece hayvanların göç etmesi değil, aynı zamanda bitki türlerinin de sıcaklığa bağlı olarak erken çiçek açtığını, meyve verdiğini görüyoruz. Yalnız Çukurova bölgesi değil, diğer yerlerde de bu durum aynı. Normalde bu mevsimlerde olmaması gereken ağaçlarda daha erken, yaklaşık 1 ay öncesinden çiçek açmaya başladığını ve meyve verdiklerini görüyoruz.

“Çevresel olarak bu duruma hazırlıklı olmak gerekiyor”

Bu olayın son yıllarda sürekli yaşandığını ve hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Başıbüyük, şu bilgileri verdi:

Çevresel olarak bu duruma hazırlıklı olmak gerekiyor. Son yıllarda sürekli yaşanan bir olay haline geldi. Bu şekilde erken sıcaklığın geldiği kış dönemlerinden sonra bitkilerin ve hayvanların davranışlarındaki değişiklik iklim krizine bağlı olarak dünya da artık sürekli yaşanan bir olay.

"Don olayları yaşanıyor"

Şu an mart ayındayız, daha önce defalarca gözlemlediğimiz bir olay daha var, mart ayının sonu veya nisan ayının başında Türkiye’de bizim bölgemizde veya farklı bölgelerde don olayları yaşanıyor. Son yıllarda her sene tekrar eden bir durum haline geldi. Dolayısıyla canlılar açısından baktığımızda bu don hadisesi gerçekleştiğinde bizim açımızdan ciddi kayıplar söz konusu olacaktır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)