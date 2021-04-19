Halk arasında nazar, büyü ve kötülüklerden korunmak amacıyla kurşun döktürmek geleneksel bir inançtır. Peki kurşun döktürmek caiz midir? Kurşun döktürmenin İslam'daki yeri nedir? İşte detaylar..

Kurşun döktürmek çok eski zamanlardan beri inanılan bir nazardan korunma yöntemi olarak yer almaktadır. Genelde çok fazla inançla alakalı olan ve bunun için yapılan bir uygulama şekli olarak birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Özellikle nazar, büyü gibi kötü etkilenmeler için birtakım doğaüstü olaylarının rahatsızlıklar vermesi sonucunda ise sıkıntılardan kurtulmak hasta olmadığı halde bu psikolojiden kurtulmak üzere yapılan kurşun dökme uygulaması bazı vücut rahatsızlıklarına da iyi geldiği yönünde inanç taşınmaktadır.

Vatandaşlar kurşun döktürmenin dinimizdeki yeri nedir sorusunu araştırıyor. Peki kurşun dökmek/döktürmek caiz midir? İşte yanıtı..

KURŞUN DÖKMEK/DÖKTÜRMEK CAİZ MİDİR?

İslam dinimizde, ne Hz. Peygamber Efendimiz (Sav) zamanında ne de sahabeler döneminde böyle bir şey olmadığı fıkıhta, içtihatta, mezheplerde de bunun hiç bir yeri yoktur. Kurşun dökmek veya kurşun döktürmek bidattır, hurafedir, caiz değildir.

Kuşun dökmek bidat ve hurafe olduğundan dolayı bunu yapmak günahtır. Özellikle kurşundan, bunun eritilip dökülmesinden medet ummak Allah muhafaza küfre girer. Mutlak güç sahibi Allah'tır, cansız varlıkların (taş, boncuk, kurşun...) bir derde çare olamayacağının bilinmesi gerekir.

İSLAM'DA KURŞUN DÖKMENİN YERİ

Kurşun dökmek herşeyden evvel bid'attir. Bid'at, Rasulüllah (s.a.s.)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya adetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır. Bir çok ayet ve hadiste, dini tahripten korumak için bid'at yerilmiştir: "İşte düz olarak benim yolum budur, onu takip ediniz; (başka) yollara sapmayınız ki (o yollar) sizi Allah yolundan ayırır. İşte size Allah bunu tavsiye ve emreder ki, çekinesiniz" (el-Enam, 6/153; İbrahim eş-Şatibi, el-i'tisam, I, 37).