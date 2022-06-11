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    Kurtla kavga eden kedi kamerada

    Peşinden gelen kurdu geri püskürtmeye çalışan kedinin mücadelesi sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 09:01
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    Kurtla kavga eden kedi kamerada

    Bazı kediler köpeklerden kaçarken, bazıları da cesaretleriyle göze çarpıyor.

    Korkusuz kedilerden biri, ABD'nin Teksas eyaletinde görüntülendi.

    Kurt ile kedinin kavgası

    Kendisini kovalayan kır kurduna karşı koyan kedinin mücadelesi kameraya yansıdı.

    Saldırgan kurtla kavgasını sürdüren kedi, diğer taraftan da kaçmanın yollarını aradı.

    Korkusuz kedi kamerada

    O anlardan birinde kurt tarafından ısırılarak geri çekilen kedi, ikinci denemesinde yükseğe tırmanarak saldırıdan kurtuldu.

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Zavallı kedinin kalp atışlarını hissedebiliyorum", "Hayatı için savaşıyor", "İyi iş çıkardı" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    Kedinin kurtla mücadelesi kamerada

    Kurtla kavga eden kedi kamerada #1

    Kurtla kavga eden kedi kamerada #2


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