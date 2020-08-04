Kuru çayın kalitesi 4 kriterle anlaşılıyor

Rize ÇAYMER Genel Müdürü, en önemli kriterin yüze gelmemesi gereken toz bulutu olduğunu aktardı.

Rize'de 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER), çay sektöründeki KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için çalışırken, tüketiciye en kaliteli çayın nasıl ulaşacağı ile ilgili faaliyetler yürütüyor.

4 farklı alanda çalışan işletme; çay bahçelerinin dizaynı, üretim yöntemleri, laboratuvar ve çay tüketicilerine giden aşamaları adım adım takip ederek doğru yöntemleri belirliyor.

İYİ ÇAYI ANLAMAK İÇİN 4 KRİTER VAR

Bu süreci çay işletmelerine aktaran ÇAYMER, çayda kalite kaybının önüne de geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. En iyi kuru çayın kalitesinin anlaşılmasında 4 kriter olduğunu belirten ÇAYMER Genel Müdürü Selçuk Azman, tüketicilere de öneri ve tavsiyelerde bulundu.

'TOZ BULUTU' AYRINTISI

Kaliteli kuru çayın nasıl anlaşılacağı konusunda tüketicilere bilgi de veren Azman, şöyle konuştu:

“Çay tüketicisi, satın aldığı bir ürünü beğenirse devamını alıyor. Tüketici memnun kalmazsa devamını almıyor, yeni araştırmalara giriyor. İyi bir çayı anlamak için 4 kriter var. Satın aldığınız çay paketini bir kaba boşaltırken, açtığınız zaman içinden yüzünüze bir toz bulutunun gelmemesi lazım. İkincisi; çay yaprağından kaynaklı sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Üçüncüsü; çayı elinize aldığınız zaman dişleyen bir yapısı olur. Kıvrım kıvrım olur. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Dördüncüsü ise; çayı demledikten sonra dem renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerekiyor.





GENÇLER AÇIK ÇAY İÇİYOR

Bunlara tüketiciler dikkat ederse iyi ve kaliteli kuru çay almış olurlar. Genelde 40 yaş üstü vatandaşlar, daha çok sert ve ağzı dolduran, buruşturan 'tavşan kanı' diye nitelendirdiğimizi çayları beğenirken, yaşı 20 ile 40 arasında olan daha genç nesiller ise yumuşak karakterli, açık çayları tercih ediyor.”