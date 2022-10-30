- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Kurugöl Tabiat Parkı'nda doğa görsel şölen sunuyor
Kurugöl Tabiat Parkı'nda doğa görsel şölen sunuyor
- 30.10.2022 - 17:45
- Güncelleme : 30.10.2022 - 19:00
Yurt genelinde sonbahar renkleriyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor...
Görüntülerin adresi bu kez Düzce.
Kaynaşlı ilçesindeki Kurugöl Tabiat Parkı, 4 mevsim çok sayıda ziyareyçi ağırlıyor.
Sonbahar renkleri etkili oldu
Kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.
Şimdilerde sonbahar etkisi altına giren ormanlar sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla misafirlerini etkiliyor.
Kurugöl Tabiat Parkı'nda doğa görsel şölen sunuyor VİDEO
Fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu
Merkeze 15 kilometre uzaklıkta olan ve 11 yıl önce Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, her yıl sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.
Tabiat Parkı, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Manzaradan kareler
AA'nın aktarımına göre; fotosafari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Kurugöl, tertemiz doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.
İşte Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları...