Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kurugöl Tabiat Parkı, sararan yapraklarıyla fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak noktası oldu. İşte Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları...

Yurt genelinde sonbahar renkleriyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor...

Görüntülerin adresi bu kez Düzce.

Kaynaşlı ilçesindeki Kurugöl Tabiat Parkı, 4 mevsim çok sayıda ziyareyçi ağırlıyor.

Sonbahar renkleri etkili oldu

Kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.

Şimdilerde sonbahar etkisi altına giren ormanlar sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla misafirlerini etkiliyor.

Kurugöl Tabiat Parkı'nda doğa görsel şölen sunuyor VİDEO

Fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu

Merkeze 15 kilometre uzaklıkta olan ve 11 yıl önce Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, her yıl sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.

Tabiat Parkı, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Manzaradan kareler

AA'nın aktarımına göre; fotosafari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Kurugöl, tertemiz doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

İşte Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları...