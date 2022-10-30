Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
384.691
-1.56%
BTXN Coin
10.54
-0.93%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Kurugöl Tabiat Parkı'nda doğa görsel şölen sunuyor

    Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kurugöl Tabiat Parkı, sararan yapraklarıyla fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak noktası oldu. İşte Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları...
    • 30.10.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 19:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kurugöl Tabiat Parkı'nda doğa görsel şölen sunuyor

    Yurt genelinde sonbahar renkleriyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor...

    Görüntülerin adresi bu kez Düzce.

    Kaynaşlı ilçesindeki Kurugöl Tabiat Parkı, 4 mevsim çok sayıda ziyareyçi ağırlıyor.

    Sonbahar renkleri etkili oldu

    Kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.

    Şimdilerde sonbahar etkisi altına giren ormanlar sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla misafirlerini etkiliyor.

    Kurugöl Tabiat Parkı'nda doğa görsel şölen sunuyor VİDEO

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #1

    Fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Merkeze 15 kilometre uzaklıkta olan ve 11 yıl önce Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, her yıl sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.

    Tabiat Parkı, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #2

    Manzaradan kareler

    AA'nın aktarımına göre; fotosafari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Kurugöl, tertemiz doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

    İşte Kurugöl Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları...

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #3

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #4

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #5

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #6

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #7

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #8

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #9

    Kurugöl Tabiat Parkı nda doğa görsel şölen sunuyor #10


    Evlat nöbeti tutan anneden oğluna dön çağrısı
    Gündem

    Evlat nöbeti tutan anneden oğluna dön çağrısı

    Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı
    3. Sayfa

    Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir