Kuruyemiş sektöründe dev patlama

Pandeminin bile etkilemediği kuruyemiş sektörünün hacmi hızla büyümeye devam ediyor.

Yeni ekonomik dinamikler, gelişen teknoloji ve pandemi ile birlikte değişen karar verme ve satın alma süreçleri neredeyse tüm sektörleri ve markaları zorunlu bir dönüşüme itti. Bu dönüşüme ayak uyduran şirketler krizi fırsata çevirerek büyük teknolojik atılımlar ve kreatif çözümlerle tüketici için hayatı kolaylaştırırken bir yandan da güven ve prestij kazanmaya devam ediyor. Özellikle Türk insanının en çok tükettiği ürünlerden biri olan kuruyemiş, bu süreçte kendi pazarındaki payını genişleterek daha çok insana daha fazla üretim kapasitesiyle ulaşmayı başardı. Online sistem ve güvenilir kargo ağıyla kitlesine daha hızlı ulaşabilen firmalar adından söz ettirmeye başladı. Türkiye’nin en yüksek teknolojili ay çekirdeği fabrikasına sahip olan Çitlekçi Kuruyemiş, piyasadaki başarısını Türk insanının en çok neyi sevdiğini bilmeye ve bunu günümüz teknolojisine ve taleplerine uygun hale getirip her türlü krize hazır bir alt yapıya sahip olmaya bağlıyor.

Artan Talep ve Hızla Modernleşen Perakende Dünyası Piyasa Liderlerine Cesur Kararlar Aldırıyor.

Alışveriş kültürünün değişimiyle birlikte geleneksel satın alma yerini online satın almaya bırakmaya başladı. Tüketici, çok aşamalı satın alma yollarından sıkılıp telefonundan istediği ürünü seçerek en kısa sürede kendisine ulaşmasını bekliyor. Bunun yanında ürün çeşitliliğinin ve modern mağazacılık anlayışının tüketici nezdinde oldukça değerli hale gelmesi, perakende dünyasını hızla adapte olup üretimi ve sunumu daha ileriye götürmeye itiyor. Bu büyük rekabette teknolojik yatırımlar yapan ve yeni nesil üretim şekline geçen markalar diğerlerinin arasından sıyrılıp bir adım öne geçiyor ve eğitimli istihdam oranını büyük bir hızla artırıyor. Sektörde adından sıkça söz ettiren Çitlekçi Kuruyemiş 3. Kuşak Yöneticilerinden Volkan Tunç, konuyla ilgili şunları söylüyor; “… Teknoloji geliştikçe gençleşiyoruz. Çalışanlarımızın özellikle genç jenerasyondan oluşmasına dikkat ediyoruz. Çünkü iyi bir hizmet için önce istekleri anlayabilmemiz gerekiyor. 1979’dan beri sektörün içindeyiz ve her şeyin sonunda şunu söyleyebilirim ki bugün geldiğimiz noktaya baktığımda koşullar ne olursa olsun ‘kaliteli ürün’ ilkemizden bir gün dahi taviz vermeyerek en doğru stratejiyi izlemiş olduğumuzu görüyorum…”

Kuruyemiş Sektöründen İstihdam Piyasalarına Müjdeli Haber!

Piyasada artan ağırlığı ile kuruyemiş sektörü bugün hiç olmadığı kadar rağbet görüyor. Bu da kuruyemişi hem ulusal alanda hem de ihracat sürecinde öne çıkarıyor. Büyüyen şirketler daha fazla nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda pek çok genç için yeni iş alanları, yeni mesleki tanımlar ve ortak hedefler doğuyor. Üretim kalitesi arttıkça ve potansiyel tüketiciye ulaşım kolaylaştıkça kuruyemişin Türkiye pazarında ve global sekanslarda da talebi artıyor. Türkiye’nin dört bir yanına yeni ve modern perspektiflerle kurgulanmış mağazalar açılmasının yanı sıra; online platformlarda da kaliteli ürün ilkesini koruyarak ürünü adrese daha hızlı ulaştırma çözümlemelerine gidiliyor. Bu döngü hem fabrikalarda hem mağazalarda hem de online platformlarda özellikle gençler için yepyeni istihdam alanları yaratıyor. Tüm bunlar neticesinde ulusal çapta kazanılan başarı ile Türklerin kuruyemiş pazarı global piyasa otoritelerinin de ilgisini çeker hale geliyor. Geçtiğimiz aylarda innovasyon ve başarı ödülünün sahibi olan Çitlekçi Kuruyemiş, önümüzdeki günlerde yurt dışında birçok büyük çaplı projeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak Volkan Tunç şunları söylüyor, “…Elbette başarı tesadüf değil. Bugün çoğu ülkenin kuruyemiş ihracatını Türkiye yapıyor. Bu noktada ülkemizin tarımsal zenginliğini de göz ardı etmemek gerekir. Ben, bu zenginliğin değerini bilerek ve onu en iyi şekilde değerlendirerek bu noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Ulusal çapta elde ettiğimiz bu güç açıkçası bizi çok gururlandırıyor. Yeni hedefimiz global çapta da aynı başarıyı yakalamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu gerçekten bizim için onur verici bir süreç…”

Türklerin ulusal çapta pandeminin zor koşullarına rağmen kuruyemiş sektöründe elde ettikleri bu başarı ve başarının getirdiği uluslararası mağazalar zinciri gibi yeni hedefler, gelecekte istihdam piyasasında kuruyemiş sektörünü daha çok duyacağımızın işareti gibi duruyor.