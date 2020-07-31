Dolar
6.9711
-0.2332%
Euro
8.2488
-0.3515%
Altın
1975.58
0.9793%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
442.292
0.6139%
Bitcoin
78422.85
0.1451%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu

    Vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle plajlara akın etti.
    • AA
    • 31.07.2020 - 17:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu

    Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

    Termometrelerin 36 dereceye kadar yükseldiği Kuşadası'nda, kentte tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

    Kadınlar Denizi Plajı, Kuştur Plajı ve Sevgi Plajı'na gelen turistler denizin keyfini çıkardı.

    SAHİLLERDE KALABALIK GÖZLENDİ

    Doğası ve koylarıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tercih noktası oldu.

    Didim ilçesinde ise dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde yoğunluk gözlendi.

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu ViDEO

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #1

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #2

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #3

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #4

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #5

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #6

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #7

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #8

    Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu #9

    Görüş Bildir