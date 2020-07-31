Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu

Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu

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Vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle plajlara akın etti.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Termometrelerin 36 dereceye kadar yükseldiği Kuşadası'nda, kentte tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Kadınlar Denizi Plajı, Kuştur Plajı ve Sevgi Plajı'na gelen turistler denizin keyfini çıkardı.

SAHİLLERDE KALABALIK GÖZLENDİ

Doğası ve koylarıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tercih noktası oldu.

Didim ilçesinde ise dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde yoğunluk gözlendi.

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