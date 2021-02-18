Kuşadası Belediyesi, soğuk havalar ile dona karşı ilçe genelinde ağaçları, elyaf ile kapladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi, sıcağı seven Akdeniz bitkilerini tehdit etmeye başladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Marmara’nın ardından Ege Bölgesi’nde de etkili oldu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kent genelinde bitki örtüsünü korumaya başladıklarını anlattı.

ZARAR GÖRMEMELERİ İÇİN KAPLANDI

Suvari, yaptıkları çalışma ile daha çok Akdeniz iklimine alışkın olan jakaranda ve bonzai ağaçlarını elyaf ile kaplayıp, dondan zarar görmelerini önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Kuşadası'nda yeşilin her türünün önemli olduğunu ifade eden Suvari,"Yeşil alanları artırmak için çaba sarf ettik. Bugüne kadar kentimizde, 15 yeni park alanı yaptık. 13 yeşil alanı yeniledik. Hava sıcaklıkları normale dönene kadar önlemlerimiz devam edecek." dedi.

Kuşadası'nda ağaçlara elyaflı koruma VİDEO

















