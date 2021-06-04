'05 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Kuşadası sahilinde yapılan temizlik sırasında denizden sandalye, araba lastiği, plastik, cam şişe gibi atıkların yanı sıra klozet çıktı.

İzmir Kuşadası’nda “05 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Timi dalgıçları Güvercinada mevkiinde deniz altında ve kıyılarda temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Program kapsamında; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri ve Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölge halkını çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdi.

Ardından hazırlık yapan dalgıçlar, denize dalış yaptı.

KLOZET BİLE ÇIKTI

Sudan araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye, gibi çok sayıda çöpün yanı sıra klozet çıkması çevre halkını şaşkına çevirdi.

Daha sonra dalgıçlar çıkardıkları atıkları bir süre kıyıda sergiledi.

Kuşadası'nda denizden çıkanlar şaşırttı VİDEO