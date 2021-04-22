Kuşadası'nda evden 6 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 6 kamyon çöp çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü kokular gelince bölgede oturanlar belediyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada kötü kokunun Sevinç Sokak Çıkmazı’nda bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden geldiği saptandı.

TERK EDİLDİ

Ekipler, evde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet C.'yi ikna ederek kapıyı açmasını sağladı. Eşi tarafından terk edildiği iddia edilen 3 çocuk babası Ahmet C'nin evinden 6 kamyon çöp ile atık çıkartıldı.

Toplanan çöp ve atıklar imha edilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Merkezi'ne gönderildi. Ardından ev sıcak suyla yıkanıp temizlendi, bit, pire ve haşerelere karşı ilaçlandı.

Bu arada Ahmet C. için Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nce yeni eşyaların alınacağı bildirildi.

































