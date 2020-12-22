Kuşadası'nda güneşli hava, halkı sahile döktü

Turizm ilçesi olan Kuşadası'nda güneşli havayı gören vatandaşlar, sahile akın etti.

Aydın'a bağlı Kuşadası'nda, güneşli havayı görenler sahile gitme fırsatını kaçırmadı.

Yağmurlu ve soğuk havaların ardından güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen Kuşadalılar, sahilleri doldurdu.

Kimileri banklarda oturarak güneşlenip eşsiz deniz manzarasını seyrederken kimileri de sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıp, bisiklete bindi.

KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Evcil hayvanlarını gezdirenlerin yanı sıra deniz bisikleti kiralayıp tur atanlar da oldu. Çocuklar ise parklardaki oyuncaklarla doyasıya oynadı.

KİMİSİ DE KURALLARI HİÇE SAYDI

Güzel havanın keyfini çıkaranlardan bazılarının sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri görüldü.





































