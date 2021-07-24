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    Kuşadası'nda lağım suları denize karıştı

    Kuşadası'nda lağım suları denize karıştı

    CHP'li Kuşadası Belediyesi, yaşanan sorunun ardından çözümü kanalizasyon sularını denize akıtmakta buldu.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 22:30
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 10:09
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    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde büyük bir skandal yaşandı.

    İlçede altyapı sorununu çözemeyen CHP'li Kuşadası Belediyesi, kanalizasyon hattında yaşanan patlamanın ardından lağım sularını tatilcilerin akın akın girdiği denize bıraktı.

    Denize giren tatilciler, kanalizasyon sularının geldiğini fark etmesiyle kendisini kumsala güçlükle çıkardı.

    O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

    Bayram tatili nedeniyle nüfusu 1 milyona yaklaşan Kuşadası'nda yaşanan bu skandal, tatilcileri endişelendiriyor.

    Kuşadası'nda lağım suları denize karıştı

    Kuşadası nda lağım suları denize karıştı #1

    Kuşadası nda lağım suları denize karıştı #2

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