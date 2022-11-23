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- Kuşadası'nda sağanak: Yollar dereye döndü
Kuşadası'nda sağanak: Yollar dereye döndü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar dereye döndü; çukurlar oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksinin tekeri çukura saplandı.
- 23.11.2022 - 18:11
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 11.00 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar dereye döndü; yüksek kesimlerden inen sular ise Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yollara döşeli kilit parke taşlarını söküp, sürükledi.
Yollarda çukurlar oluştu
Bazı yollarda da çukurlar oluştu. Yağmur suları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bir taksinin sağ ön tekeri yolda oluşan çukura saplandı.
DHA'nın haberine göre taksi, belediye ekipleri ve çevredekilerce kurtarıldı.
Ekipler, suların çekilmesi sonrası yollarda temizleme ve onarım çalışması başlattı.