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Kuşadası'nda sağanak: Yollar dereye döndü

Kuşadası'nda sağanak: Yollar dereye döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar dereye döndü; çukurlar oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksinin tekeri çukura saplandı.