Kuşadası’nda ’tülüşah’ korumaya alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye ekipleri ile çevreciler, yok olma riski taşıdığı için koruma altında olan endemik bitki türü ’tülüşah’ için seferber oldu.

Kuşadası Belediyesi, halk arasında ’Aydın Gaşağı’olarak da bilinen endemik bitki türü tülüşahı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile EKODSOD tarafından, Davutlar Mahallesi’ndeki bir inşaat alanının yakınında bulunan tülüşahlar için kurtarma çalışması yürütüldü.

17 KÖK TAŞINDI

Çalışmada 17 kök tülüşah, ekiplerce dikkatli bir şekilde topraktan söküldükten sonra Yaylaköy Mahallesi’ndeki deneme parseline taşınıp güvene alındı.

"YOK EDİLMESİ BİZLERİ ÇOK ÜZÜYOR"

Çarpık yapılaşmanın tülüşahın yaşam alanını daralttığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası’nda bazı durumlarda bu bitkinin bilinçli olarak tahrip edildiğini görüyoruz. Böylesine önemli bir endemik türünün yok edilmesi bizleri çok üzüyor. Bu nedenle tülüşahın tamamen koruma altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Yaylaköy’de oluşturulan deneme parselinde, bitkinin tohumdan yeniden üretilmesi için yapılan çalışmalarda büyük başarı kaydedildi." diye konuştu.



Kuşadası’nda yetişen 10 endemik bitki türü içerisinde tülüşahın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre’nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından ’CR’ (çok tehlikede) olarak belirlenmişti.

CEZASI 73 BİN 747 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı da tülüşahı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında Tür Koruma Eylem Planı’na dahil etmişti.

Tülüşahın koparılmasının veya koruma amacı dışında sökülerek başka bir yere taşınmasının cezası ise geçen yıl 73 bin 747 TL olarak belirlenmişti.







