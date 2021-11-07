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Kuşadası'nda yazdan kalma günler

Kuşadası'nda yazdan kalma günler

Kuşadası'nda sıcaklık 25 dereceye çıkarken, vatandaşlar ise denizin keyfini sürdü. Bölgede bir süre daha sıcak havanın etkili olacağı öğrenildi.