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Kuşadası'nda yazdan kalma günler
Kuşadası'nda sıcaklık 25 dereceye çıkarken, vatandaşlar ise denizin keyfini sürdü. Bölgede bir süre daha sıcak havanın etkili olacağı öğrenildi.
- İHA
- 07.11.2021 - 16:46
- Güncelleme : 07.11.2021 - 16:48
Aydın'ın gözde turizm yerlerinden olan Kuşadası'nda, yazı aratmayan günler yaşanıyor.
Pastırma sıcaklarının gelmesiyle beraber Kuşadası'nda bulunan vatandaşlar, sahillere koştu.
Sıcaklığın 25 dereceye ulaştığı tatil bölgesinden gelen görüntüler, yazın sıcaklığını hissettirdi.
KUŞADASI'NDA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ
Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yazı aratmayan görüntüler oluşurken, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar,gün boyunca kendilerini serin sulara bıraktı.
Kimi vatandaşlar denize girdi kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.