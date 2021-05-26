Kuşaklar arası yeni atışma: OK Boomer ne demek?

Son dönemde Twitch ve diğer sosyal medya platformlarında oldukça rastladığımız “Boomer” kelimesinin anlamını birçok kişi merak ediyor. “Boomer” ve “OK Boomer” ifadelerinin anlamı nedir?

"Boomer" son dönemin popüler kelimeleri arasında yer alıyor.

Özellikle Z kuşağı tarafından sosyal medya platfromlarında sıklıkla kullanılan "OK Boomer" kelimesinin anlamı ve ne amaçla kullanıldığı da merak konusu.

Bu ifade ilk kez bir yaşlı adamın videosu içerisinde; Y ve Z kuşaklarının Peter Pan sendromuna sahip olduklarını, hiç büyümek istemediklerini ve gençlik dönemlerinde sahip oldukları ütopik ideallerinin de bir şekilde yetişkinliğe evrileceğini düşündüklerini söylemesi ile birlikte ortaya çıktı.

Peki Boomer ne demek, anlamı nedir? İşte yanıtı...

BOOMER NE DEMEK?

Boomer, “Baby boomers” olarak da bilinen, ‘sessiz nesil’ ve önceki X Kuşağı’nı izleyen demografik kohorttur. Bu nesil genellikle, 2. Dünya Savaşı sonrası bebek patlaması sırasında 1946’dan 1964’e kadar doğan kuşak olarak tanımlanmaktadır.

Z kuşağının yani 2000 neslinin son zamanlarda yeni fikirlere kapalı olan, gençlerin ideallerine, yeni duyarlılıklara karşı çıkan yaşlıları eleştirmek için kullandığı gözde ifadesi “OK boomer” olarak konuşma diline girmiştir.

OK Boomer, ilk defa dijital ortamda 2019 yılında ortaya çıkıyor. Baby Boomer kuşağının düz kalıplı olarak kabul edilen tutumlarını reddetmek veya alay etmek için kullanılan bir slogan ve internet sözü olan OK Boomer kelimesini Türkçeye çevirdiğimizde ise “Tamam, haklısın babalık.” gibi anlamlara geliyor.

Toplum içerisinde daha çok kullanımı bulunan 'konuya Fransız kalmak' ifadesi, günümüz gençlerinde 'boomer kalmak' olarak kullanılıyor. Bu ifade, gelişmelerden ve gündemden geri kalanlar için alay amacı ile kullanılıyor.

Baby Boomer kuşağının ortak bazı özellikleri şu şekilde: