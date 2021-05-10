Kuşbaşı et ve sebzenin ahengi: Şehzade kebabı tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, şehzade kebabı yer aldı. İzleyiciler, şehzade kebabı tarifini araştırmaya başladı. İşte, şehzade kebabı tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, şehzade kebabı yer aldı.

Hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek olan şehzade kebabının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden şehzade kebabı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle birlikteliğinden oluşan şehzade kebabı, farklı bir et yemeği arayanlar için birebir.

Peki şehzade kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte şehzade kebabı malzemeleri ve tarifi...

ŞEHZADE KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilogram kuşbaşı dana eti

5 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

4-5 adet yeşil biber

5-6 diş sarımsak

Karabiber

Pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet domates

Sıvı yağ

Tuz

ŞEHZADE KEBABI NASIL YAPILIR? ŞEHZADE KEBABI TARİFİ