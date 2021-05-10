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- Kuşbaşı et ve sebzenin ahengi: Şehzade kebabı tarifi
Kuşbaşı et ve sebzenin ahengi: Şehzade kebabı tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, şehzade kebabı yer aldı. İzleyiciler, şehzade kebabı tarifini araştırmaya başladı. İşte, şehzade kebabı tarifi..
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 17:01
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, şehzade kebabı yer aldı.
Hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek olan şehzade kebabının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden şehzade kebabı tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle birlikteliğinden oluşan şehzade kebabı, farklı bir et yemeği arayanlar için birebir.
Peki şehzade kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte şehzade kebabı malzemeleri ve tarifi...
ŞEHZADE KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kilogram kuşbaşı dana eti
- 5 adet patlıcan
- 2 adet kuru soğan
- 4-5 adet yeşil biber
- 5-6 diş sarımsak
- Karabiber
- Pul biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 adet domates
- Sıvı yağ
- Tuz
ŞEHZADE KEBABI NASIL YAPILIR? ŞEHZADE KEBABI TARİFİ
- Kuşbaşı dana etini düdüklü tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatmadan bir süre haşlayın ve üzerinde biriken köpükleri alın.
- Ardından tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirin.
- Patlıcanları alaca soyup kuşbaşı doğrayın ve 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.
- Patlıcanların suyunu süzüp kurulayın ve bol yağda kızartın.
- Kuru soğanları yemeklik doğrayın ve ayrı bir tencerede sıvı yağda kavurun.
- Yeşil biberleri doğrayıp soğanlara ekleyin ve ardından sarımsakları da ilave edip kavurmaya devam edin.
- Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.
- Son olarak haşladığınız etleri de sebzelere ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın.
- Kızarttığınız patlıcanları da içine ekleyip karıştırın.
- Malzemeleri mümkünse toprak kaba, yoksa cam ya da porselen fırın tepsisine yerleştirin.
- Domates ve biber dilimleriyle malzemelerin üzerini süsleyin.
- Domates salçasını 1 su bardağı et suyunda ezip yemeğin üzerine gezdirin.
- Fırını 200 dereceye ayarlayıp domatesler ve biberler kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...