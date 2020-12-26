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    Kuşlarını satan Karslı Hakan'ın mutluluğu

    Beslediği taklacı kuşlarını 50 liraya satan ve oldukça heyecanlı olan Hakan'ın öğretmeniyle olan diyaloğu kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 13:36
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    Kuşlarını satan Karslı Hakan'ın mutluluğu

    Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünde öğretmenlik yapan İhsan Kartoğlu ile öğrencisi Hakan arasındaki diyalog sosyal medyada ilgi çekti.

    Evinde taklacı kuş beslediğini söyleyen Hakan, kuşlarından 3 tanesini satarak  mutluluğunu öğretmeni ile paylaştı.

    "50 LİRA KAZANDIM, GELİRKEN GAZOZ ALDIM"

    Öğretmenine 50 lira kazandığını anlatan Hakan'ın "Gelirken bir gazoz aldım işte tam 50'ydi bozdurdum. Furkan diye bir uşak var ona sattım." sözleri ise izleyenleri gülümsetti.

    Kuşlarını satan Hakan'ın mutluluğu

    Kuşlarını satan Karslı Hakan ın mutluluğu #1

    Kuşlarını satan Karslı Hakan ın mutluluğu #2

    Kuşlarını satan Karslı Hakan ın mutluluğu #3

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