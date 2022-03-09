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    Kütahya beyaza büründü

    Kütahya'da gece başlayan kar yağışı, bir hafta sonra kenti tekrar beyaza bürüdü.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 00:26
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    Kütahya beyaza büründü

    Türkiye genelinde beklenilen kar yağışı, Kütahya'da akşam saatlerinde yüzünü gösterdi.

    Kütahya'da bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokak, seyrine doyulmaz manzara oluştu.

    YÜKSEK KESİMLERDE 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

    Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi. Vatandaşlar, Mart ayında yağan karın, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlattığını ifade etti.

    Kütahya beyaza büründü #1

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