Kütahya Emet'te orman yangını

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınında 3,5 dekar alan zarar gördü.

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyü Alabayır mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

3,5 dekar alan zarar gördü

İHA'nın haberine göre, yangında yaklaşık 3,5 dekar kadar alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.