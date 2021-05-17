Kütahya tarlalarında sarı çiçekler açtı

Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler, Kütahya tarlalarını sarıya boyadı.

Bahar aylarının gelmesiyle, çiçekler açmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma dönemi yaşadığımız için bu güzellikleri kaçırmış olabiliriz. Ancak, tüm yurt rengarenk çiçeklerle gelinlik kız gibi süslendi.

TARLALAR SARI ÇİÇEKLERLE DOLDU

Kütahya'nın Lütfiye köyünde, tarlalarda açan sarı çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü. Tarlaları adeta bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.





"DOĞA BİZİ TÜM GÜZELLİĞİYLE KARŞILIYOR"

Lütfiye köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, baharın gelmesiyle doğal güzelliklerin de ortaya çıktığını belirterek, "Doğa bizi bu bahar ayında da tüm güzellikleriyle karşılıyor. Biyolojik çeşitliliğin olduğu ve çok sayıda endemik türleri içinde barındıran köyümüz birbirinden güzel bitkiler kırsal alanlarda tüm renklerini ortaya çıkarmaya başladı." diye konuştu.





"KÖYÜMÜZE BAL ORMANI KURULSUN"

Sarı çiçeklerden bal arılarının da yararlandığını kaydeden Altıntaş, "Bu sebeple köyümüze bir bal ormanı kurulmasını istiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne müracaatımızı yaptık ve sonucu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



