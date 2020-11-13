Kütahya'da 71 yaşında koronavirüsü ve beyin felcini yendi

Tetkikler uygulanan koronavirüslü hastanın, şah damarında pıhtılaşma olduğu belirlendi. Pıhtıyı temizleyen doktorlar, hastayı taburcu etti.

Kütahya’da yaşayan 71 yaşındaki İbrahim Karabiber'in, yapılan testleri sonucunda koronavirüs taşıdığı anlaşıldı.

Hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedavisine başlanan Karabiber, tedavisine devam edildiği sırada sol tarafında oluşan güçsüzlük nedeniyle acil servise sevk edildi.

VİRÜSÜN ETKİSİYLE PIHTILAŞMA TESPİT EDİLDİ

Burada yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde hastanın, virüsün etkisiyle şah damarında pıhtılaşma olduğu saptandı.

FELÇ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Girişimsel Radyoloji Uzmanı öğretim Üyesi Mehmet Korkmaz ve Nöroloji Uzmanı Mustafa Çetiner tarafından yapılan operasyon sunucu Karabiber, felç olma riskini atlattı.

Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, şah damarında oluşan pıhtılaşma sonucunda hastanın felç kalma riskiyle karşı karşıya geldiğini belirtti.

ŞAH DAMARININ İLERİSİNDE TIKANIKLIK SAPTANDI

Hastanın kendilerine en kısa sürede ulaştırıldığını ve doğru zamanda doğru müdahalede bulunduklarını aktaran Çetiner, şunları söyledi:

"Yapılan incelemeler ve görüntüleme sonrası hastanın beyin ana damarlarında bir tıkanıklık olduğunu düşündük ve anjiyoya aldık. Anjiyo sonrası şah damarının ilerisinde tıkanıklık olduğunu gördük. Nörovasküler inme ekibimiz tarafından tıkanan damar ameliyatsız olarak kapalı serebral angiografik yöntemle kısa sürede açıldı. Son 15-20 yıldır dünya çapında ve ülkemizde giderek yaygınlaşan mekanik trombektomi, endovasküler tedavi yöntemiyle bu oluşan pıhtıyı temizledik.

TABURCU EDİLDİ

Hastanın daha sonraki kontrollerinde nörolojik muayenesinde tamamen düzelme olduğunu gördük. Bugün de hastanın nörolojik muayenesi tama yakın, yürüyebiliyor, beslenebiliyor, felci tamamen düzelmiş durumda. Hastamızın aynı zamanda koronavirüs açısından da son yapılan PCR testi negatifti. Her iki hastalık açısından da hastamız şu an stabil durumda ve evine taburcu ettik."

"NE KADAR KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLİRSE..."

Uygulanan tedavi yönteminin sınırlı sayıdaki merkezlerde uygulanabildiğini, yöntemin Kütahya’da yapılabiliyor olmasının Kütahya için büyük şans olduğunu da aktaran Korkmaz ise koronavirüsün inme riskini yüzde 5 ile 6 oranında artırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu gibi hastalarımıza acil şartlar altında en kısa sürede müdahale etmemiz gerekiyor ve bu hastalarda zamanın çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ne kadar kısa sürede müdahale edilirse, hastanın iyileşme şansı da o kadar yüksek olmakta."

"ALLAH HEPİMİZİ KORUSUN"

Sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilen İbrahim Karabiber, "Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarımda pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizi korusun bu hastalıktan." diye konuştu.