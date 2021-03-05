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    Kütahya'da ayakları tele takılan köpek kurtarıldı

    Ayakları tellere takılarak mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 21:03
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 21:18
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    Kütahya'da ayakları tele takılan köpek kurtarıldı

    Kütahya'nın Çayıryanı mevkiinde bahçe tellerine takılan bir köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler kısa süreli çalışmanın ardından köpeği kurtardı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaklaşık 2 saat mahsur kaldığı yerden kurtarılan köpeğin, kendisini kurtaran itfaiye erinin elini yalaması ve adeta teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı.

    Belediye tarafından veteriner hekimlere tedavisi yaptırılan köpeğin daha sonra salındığı bildirildi.

    Kütahya'da ayakları tele takılan köpek kurtarıldı VİDEO

    Kütahya da ayakları tele takılan köpek kurtarıldı #1

    Kütahya da ayakları tele takılan köpek kurtarıldı #2

    Kütahya da ayakları tele takılan köpek kurtarıldı #3

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