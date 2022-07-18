Kütahya'da bir araç sürücü, çalınan motosikletiyle çarpıştı

Kütahya Tavşanlı'da 69 yaşındaki sürücü, bir motosikletle çarpıştı. Ekiplerin plakasız motosikleti araştırması üzerine, çalıntı olan motosikletin sürücüye ait olduğu ortaya çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş yönetimindeki 43 HE 253 plakalı otomobil, Ulucami Mahallesi'nde M.Y'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet, araç sürücünün çıktı

Polis ekiplerinin kazaya karışan plakasız motosiklet üzerinde yaptıkları incelemede, otomobil sürücüsü Güneş'in bir gün önce evinin önünden çalınan motosikleti olduğu tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre Süleyman Güneş, gazetecilere, pazara gitmek için otomobiliyle evden çıktığını, 3 Eylül Caddesi'ne döndüğü sırada bir motosikletin kendi aracına çarptığını söyledi.

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"Tanıyamadım çünkü kılıf geçirmişler"

Çarpıştığı motosikletin bir gün önce çalınan motosikleti olduğunun anlaşıldığını belirten Güneş, "Motosikletim bir gün önce gece evin önünden çalınmıştı. Sonra bugün çarpıştığımız motosikletin bana ait olduğunu öğrendim. Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar, kılıf geçirmişler ve bazı yerlerini sökmüşler." diye konuştu.

Motosikleti çaldığı öne sürülen M.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.