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    Kütahya'da bir çoban ayı saldırısına uğradı

    Kütahya'da ayının saldırdığı 70 yaşındaki çoban "Ben sana ne yaptım koca oğlan dedim. Ölüyorum galiba dedim. Çok büyük, siyah bir ayıydı" dedi.
    • 16.07.2022 - 18:04
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    Kütahya'da bir çoban ayı saldırısına uğradı

    Kütahya'nın Domaniç ilçesi Sarıot köyünde çobanlık yapan 70 yaşındaki Sadık Batum, büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla ormanlık alana gitti.

    Köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Göçet mevkisinde bir ayının saldırısına uğrayan Batum, çevredekilerin yardımıyla Domaniç İlçe Hastanesine götürüldü.

    Bacağına 30 dikiş atıldı

    Bacağına yaklaşık 30 dikiş atılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    "Ben sana ne yaptım koca oğlan dedim"

    Sadık Batum, AA muhabirine, ormanda ayı ile karşılaşınca hem şaşırdığını hem de korktuğunu söyledi. Ayının bacağından pençelediğini belirten Batum, "Ben sana ne yaptım koca oğlan dedim. Ölüyorum galiba dedim. Çok büyük, siyah bir ayıydı. Şansıma orada köyün gençleri motosikletle piknik yapmaya gelmişler. Onlar geldiler, beni oradan aldılar." diye konuştu.

    Kütahya da bir çoban ayı saldırısına uğradı #1

    "Köyün çevresinde 15 civarı ayı olduğunu tahmin ediyoruz"

    Sarıot Köyü Muhtarı Sadık Eryaşar da yaklaşık 10 gün önce ayı saldırısında bir büyükbaş hayvanın telef olduğunu dile getirdi.

    Eryaşar, "Köyümüzün fasulyesi meşhur ama ayılardan korkumuza ekemiyoruz. Köyün çevresinde 15 civarında ayı olduğunu tahmin ediyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

    Kütahya da bir çoban ayı saldırısına uğradı #2

    Kütahya da bir çoban ayı saldırısına uğradı #3


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