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- Kütahya'da bir haftalık asker kalbine yenik düştü
Kütahya'da bir haftalık asker kalbine yenik düştü
- 19.11.2022 - 15:39
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki baba ocağından vatani görevini yerine getirmek için Kütahya Hava Er Komutanlığı’na giden 20 yaşındaki Çağlar Akay, 13 Kasım Pazar günü birliğine teslim oldu.
1 haftalık askerdi
1 haftalık asker olan Akay, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Akay'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Yakınları yasa boğuldu
Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akay, hayatını kaybetti.
Nazilli’nin Şirinevler Mahallesi’nde oturan ve oğullarının acılı haberini sabaha karşı alan İlyas ve Fatma Akay çifti ile ailenin yakınları, yasa boğuldu.
Helallik alındı
İHA’nın haberine göre Kütahya’dan babaevine getirilen Akay’ın cenazesi evlerinin önünde helallik alınmasın ardından ikindi namazına müteakip toprağa verilmek üzere Kuyucak’ın kırsal Kayran Mahallesi’ne götürüldü.