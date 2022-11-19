Kütahya'da bir haftalık asker kalbine yenik düştü

Aydın’dan 1 hafta önce Kütahya’ya vatani görevini yapmak için giden 20 yaşındaki asker, birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki baba ocağından vatani görevini yerine getirmek için Kütahya Hava Er Komutanlığı’na giden 20 yaşındaki Çağlar Akay, 13 Kasım Pazar günü birliğine teslim oldu.

1 haftalık askerdi

1 haftalık asker olan Akay, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Akay'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Yakınları yasa boğuldu

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akay, hayatını kaybetti.

Nazilli’nin Şirinevler Mahallesi’nde oturan ve oğullarının acılı haberini sabaha karşı alan İlyas ve Fatma Akay çifti ile ailenin yakınları, yasa boğuldu.

Helallik alındı

İHA’nın haberine göre Kütahya’dan babaevine getirilen Akay’ın cenazesi evlerinin önünde helallik alınmasın ardından ikindi namazına müteakip toprağa verilmek üzere Kuyucak’ın kırsal Kayran Mahallesi’ne götürüldü.