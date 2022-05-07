Her detayında orjinalliğini koruduğu Doğan SLX otomobilini satışa çıkaran esnaf, 1993 model aracını 125 bin TL'ye devretti.

Kütahya'da yaşayan esnaf Ali Yumuk, 1993 model Tofaş Doğan SLX araç aldı.

Aldığı aracı yıllardır fabrikadan çıktığı gibi koruyan Yumuk, aracın teyibinden koltuğuna kadar hiçbir parçasına dokunmadı.

Her ayrıntısıyla orijinal olan otomobilini fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza eden Yumuk, aracı 125 bin TL'ye sattığını söyledi.

"Kıymet bilecek bir abimize gitti"

Ziraat Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde oto yıkamacılığı yapan Yumuk, 29 yaşındaki aracının 39 bin kilometre olduğunu ifade etti. Yumuk, "Aracımız 1993 model olup, 39 bin kilometrede. Bu araç 29 yaşına kadar orijinal kalmış. Tüp takılmamış. Boyası, kaportası her parçası orijinal. Benzinlik şekilde kullanılmış. Teyp bile takılmamış araç. Koltukları sıfır, hiç leke yok.

Kütahya'da fabrikadan çıktığı gibi koruduğu Tofaş'ını sattı VİDEO



Teyp ve hoparlör yok. İnşallah kıymet bilecek bir abimize gitti. Aracımı İzmir'den bir abimize 125 bin TL'ye sattım. Aslında değeri daha fazla. Biz temiz kullandık. İnşallah alan abimiz de temiz kullanır. Tofaş bir hastalıktır. Bu araçların manevi değeri var. Sıfırı olmayan bir araç. Sıfırı olmadığı için bu araçlar kıymetli ve meblağı yüksek" dedi.

Yeni sahibine ulaştı

Ali Yumuk, aylarca gözü gibi baktığı aracını çekiciye yükleyerek yeni sahibine ulaştırdı.



