Kütahya'da Fildişi Sahili uyruklu üniversite öğrencisi Müslüman oldu 8 aydır yaşadığı Kütahya’da okuldaki arkadaşlarından etkilenerek kendi iradesiyle İslam’a yönelen Fildişi Sahili uyruklu üniversite öğrencisi, Müslüman oldu. 23 yaşındaki Max Kouakou, “İsmail” ismini aldı.

AA Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden Fildişi Sahili uyruklu 23 yaşındaki öğrenci Oı Kouakou Max Kouakou, ihtida töreniyle Müslüman oldu. İmanın ve İslam'ın şartları anlatıldı Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş nezaretinde Müftülük'te gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra DPÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenim gören Max Kouakou'ya imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren gence "ihtida belgesi" ile Fransızca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. "İsmail" ismini aldı "İsmail" ismini alan Max Kouakou, 8 aydır yaşadığı kentte okuldaki arkadaşlarından etkilenerek kendi iradesiyle Müslüman olduğunu söyledi. Max Kouakou, "Ailem Müslümandı ama ben değildim. İslam'ı araştırdım ve Müslüman oldum." dedi. Müftü Demirtaş da son birkaç yılda Kütahya'da öğrenim gören 14 uluslararası öğrencinin Müslüman olduğunu aktardı.