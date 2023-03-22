Kütahya'da göç yolundaki leylekler, Domaniç'te mola verdi Kütahya Domaniç'te göç yolunda mola veren yüzlerce leylek, tarlaya indi.

DHA

Baharın gelmesiyle birlikte yüzlerce leylek güneyden kuzeye göç ediyor.

Leylekler, güzergahtaki Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mola verdi.

Ekili arazilere inen leylekler tarlalarda güzel görüntüler oluşturdu.

Yoldan geçerken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

"İlk kez bu kadar çok leyleği bir arada gördüm"

Sürücülerden Mehmet Tekin, "Seyir halindeyken leylekleri gördüm. İlk kez bu kadar çok leyleği bir arada görünce de cep telefonumla fotoğraflarını çektim." dedi.