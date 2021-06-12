- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Kütahya'da görsel şölen
Kütahya'da görsel şölen
Kent tarlalarındaki rengârenk çiçeklerle buluşan gelincikler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.
- AA
- 12.06.2021 - 17:02
- Güncelleme : 12.06.2021 - 17:37
Kütahya'da tarlalarda mor, sarı ve beyaz çiçeklerle buluşan gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.
Bölcek Mahallesi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan çiçekler, görenlerin ilgisini çekiyor.
TARLADA RENK CÜMBÜŞÜ
Mor, sarı ve beyaz çiçeklerle doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, görsel şölen sunuyor. Doğaseverler, çiçeklerin ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.