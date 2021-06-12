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    Kütahya'da görsel şölen

    Kent tarlalarındaki rengârenk çiçeklerle buluşan gelincikler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.
    • AA
    • 12.06.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 17:37
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    Kütahya'da görsel şölen

    Kütahya'da tarlalarda mor, sarı ve beyaz çiçeklerle buluşan gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

    Bölcek Mahallesi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan çiçekler, görenlerin ilgisini çekiyor.

    TARLADA RENK CÜMBÜŞÜ

    Mor, sarı ve beyaz çiçeklerle doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, görsel şölen sunuyor. Doğaseverler, çiçeklerin ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.

    Kütahya'da görsel şölen VİDEO

    Kütahya da görsel şölen #1

    Kütahya da görsel şölen #2

    Kütahya da görsel şölen #3

    Kütahya da görsel şölen #4

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    Kütahya da görsel şölen #6

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