Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ilki düzenlenen "Kaz Festivali"ndeki güzellik yarışmasında kazlar podyuma çıktı.

Kütahya'da kaz yetiştiriciliğiyle öne çıkan Aslanapa ilçesinde ilk kez ''Kaz Festivali'' düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen festivaldeki "En Güzel Kaz Yarışması"na 18 kişi kurdele ve balonlarla süsledikleri kazlarıyla katıldı.

Kütahya'da ilk kez 'Kaz Festivali' düzenlendi VİDEO

KAZLARA MADALYA, SAHİPLERİNE HEDİYE VERİLDİ

Jüri üyelerince görünüm, kilo ve temizlik bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda Ayşe Ergün'ün kazı birinci, Züleyha Kocakuşak'ın kazı ikinci, Emine Dilsiz'in kazı ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren kazlara madalya takılırken, sahiplerine de çeşitli hediyeler takdim edildi.

KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR

Kaymakam Özgür Pelvan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçedeki köylerin tamamında geleneksel yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Kaz yetiştiriciliğinin daha profesyonel yapılması için eğitim çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Pelvan, "İŞKUR desteğiyle açılan kaz yetiştiriciliği kursumuzda kursiyerlerimiz, kazın anatomik, biyolojik özelliklerinden, kazın sindirim sistemine, bakımına ve beslenmesine kadar tüm eğitimleri alarak bilgi sahibi oldular. Artık kazı teknik ve sağlıklı yöntemlerle ekonomik katma değer üretme gayreti içindeyiz." dedi.

İLÇEYE KAZ YETİŞTİRMEK ÜZERE İŞLETME KURULACAK

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de ilçede kaz yetiştiriciliğine yönelik 500 bin liralık bir işletmenin Aslanapa'ya kurulacağını dile getirdi.

Etkinlik sonunda, kaz yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 20 kursiyere sertifikaları verildi.