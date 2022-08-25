Kütahya'da otizmli gencin gelinlik giyme hayali gerçek oldu

Tavşanlı'da, otizmli genç kız İnci Kaya için gerçeği aratmayan temsili bir düğün gerçekleştirildi. Anne Hasibe Kaya, "Kızımı gelinlikle gördüğüm içinde mutlu oldum" dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 yaşındaki otizmli İnci Kaya'nın gelinlik hayali, temsili düğün yapılarak gerçek oldu.

Anne Hasibe ve baba Osman Kaya, kızlarının gelinlik giyme hayalini, bir gelinlik alarak gerçekleştirmek istedi.

Daha sonra bu hayal Türk Kızılayı Tavşanlı Şubesi, TES- İŞ Sendikası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile de görüşülmesi sonucu daha geniş çerçevede gerçekleşti.

Düğün konvoyu yapıldı

Gelinlik giyen İnci, anne ve babası ile çevresinin sayesinde hem hayalini gerçekleştirdi hem de gönlünce eğlendi.

Özel bir ambulansın gelin aracı olması ve daha sonra polis trafik ekiplerinin de katılımı ile konvoy, kiralanan düğün salonuna gitti.

İHA'nın haberine göre; burada etkinliğe katılanlar da genç kızın mutluluğuna ortak oldu.





"Kızımı gelinlikle gördüğüm için mutlu oldum"

Anne Hasibe Kaya, kızı İnci'nin 2 kız çocuğundan ikincisi olduğunu belirterek, "Otizmli olan kızım İnci'nin en büyük hayali bir gelinlik giymekti. Her genç kızın hakkı olduğunu düşündüğüm gibi, kızımın da bu hayalini gerçekleştirmek için böyle bir yola çıktım ve onun hayalini gerçekleştirdim.

Çok mutluyuz. Bu dileği de gerçek oldu. Gördüğünüz gibi kızım çok mutlu oldu. Kızımı gelinlikle gördüğüm için ben de mutlu oldum. Emeği geçen herkese, davetimize icap edip gelen herkese sonsuz teşekkür ederim." dedi.

Doyasıya eğlendiler

Gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnci ise gerçekleştirilen düğünde doyasıya eğlendi.



