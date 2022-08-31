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Kütahya'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Kütahya'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Kütahya Domaniç'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.