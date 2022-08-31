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    Kütahya'da sağanak sonrası yollar göle döndü

    Kütahya Domaniç'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
    • 31.08.2022 - 18:24
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    Kütahya'da sağanak sonrası yollar göle döndü

    Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Cadde ve sokaklar sularla dolarken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

    "Kazan dairemiz suyla doldu"

    İş yerini su basan Salih Turan, "Yağmur birden bastırınca dükkanın giderlerinden su gelmeye başladı ve arka tarafa birikti. Burası taşınca kazan dairemiz suyla doldu. Şu anda temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

    Kütahya da sağanak sonrası yollar göle döndü #1

    DHA'nın haberine göre, Domaniç Belediyesi ekipleri de etkilenen bölgelerde su tahliyesi yaptı.

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