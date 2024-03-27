İHA

Hayvanların insanlarla yakınlaşmasında oluşan güzel görüntülere bir yenisi daha eklendi.



Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaşın, gittiği yerlere muhabbet kuşunu da götürmesi dikkat çekti.

"Marketimizin ismini söyleyebilirse tüm masrafları bizden"

Market işleten Halil Cihat Fidan, kuşun kendilerine neşe kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bu kuş müşterimizin kuşu ve iki üç günde bir bize uğrar. Herkesin omuzlarına konarak marketimizi dolaşır. Fakat bir türlü marketimizin ismini söyletemedik. Marketimizin ismini kullandığı anda tüm masraflarını biz karşılayacağız. İnsanlara çok alışkın. Müşterilerin omuzlarında dolaşıyor, bilmiyorum acaba yem mi istiyor? diye düşünüyorum. Kuş yemlerinin yanında gördük. Biz 'Çapkın'dan hoşnutuz.