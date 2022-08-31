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    Kütahya'da şimşekler geceyi aydınlattı

    Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
    • 31.08.2022 - 22:15
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    Kütahya'da şimşekler geceyi aydınlattı

    Kütahya'da akşam saatlerine doğru başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

    Türkmen Dağı, Acem Dağı ve Yellice Dağları eteklerinde etkili olan şimşekler bir saat sürdü.

    Şimşekler geceyi aydınlattı

    İHA'da yer alan habere göre, gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken şimşekler gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

    Kütahya da şimşekler geceyi aydınlattı #1

    Kütahya da şimşekler geceyi aydınlattı #2

    Kütahya da şimşekler geceyi aydınlattı #3

    Kütahya da şimşekler geceyi aydınlattı #4


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