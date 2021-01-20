Kütahya'da yem bırakmaya gittikleri yerde, yılkı atları gördüler

Karlı havada yiyecek bulamayan hayvanları beslemeye giden bir grup, Yaylacık Ormanı'nda bulunan yılkı atlarını görüntüledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Off- Road Kulübü üyeleri karlı ve soğuk havada karınlarını doyuramayan hayvanlar için harekete geçti.

Yanlarına aldıkları yemleri Tavşanlı ve Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki Yaylacık Ormanı’na götüren üyeler, yılkı at sürüsüyle karşılaştı.

Kulüp üyeleri, kar yağışının ardından beyaza bürünen ormandaki yılkı atlarını cep telefonuyla görüntüledi.

"ATLARI KARŞIMIZDA GÖRÜNCE BİZ DE ŞAŞIRDIK"

Kulüp üyelerinden Recep Uslu, “Karın yağması ile yabani hayvanların bu zor şartlarda sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüz için hem gezi hem de yiyecek götürmek için bölgeye gittik. Normalde daha önceleri çıktığımızda hiçbir şekilde yılkı atlarıyla karşılaşmamıştık. Bu kez atları birden karşımızda görünce biz de şaşırdık. Hepimiz bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video kaydı yaptık. Onların yiyebileceği ekmek gibi yiyecekleri çeşme kenarlarına, su kenarlarına bıraktık.” dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Mustafa Çürük de güzel bir tesadüfü yaşadıklarını ifade ederek, “Yabani hayvanları yemlemek için dağa çıkmıştık. Atlarla karşılaştık. Çok güzel bir duygu. Her gezide yaptığımız gibi yabani hayvanlara yem götürüyorduk. Bu hafta tek farklı olan atların denk gelmesi oldu. Dağa çıkan Off- Road ekibinden arkadaşlarımıza dağa çıkarken yanlarında yaban hayvanları için yiyecek götürmelerini rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ZAMAN ZAMAN YİYECEK BIRAKIYORLAR

Yaylacık ormanlarında yaban hayatı için kış mevsimi, her sene olduğu gibi bu sene de geç de olsa çetin geçiyor. Orman işletmesi tarafından da zaman zaman yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

























