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- Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı
Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı
- 12.06.2022 - 11:25
- Güncelleme : 12.06.2022 - 11:40
Kütahya'da meydan çalışmaları kapsamında yeni bir proje tasarlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle belediye tarafından hazırlanan Zafer Meydanı projesinin çalışmaları başladı.
Kenti temsil eden vazo heykeli ve Atatürk anıtının bulunduğu alanda yapılacak çalışmalar nedeniyle önemli eserler güvenli bir şekilde kaldırıldı.
Anıt muhafaza ediliyor
Şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı, günler süren titiz bir çalışma sonucu zarar verilmeden vinç yardımıyla bulundukları yerden sökülerek muhafaza altına alındı.
Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı ViDEO
Heyecanla izlediler
1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür ettiler.
Geri yerine konulacak
Vazo ve Atatürk anıtı, Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla aynı alana tekrar konulacak.