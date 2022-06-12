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    Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı

    Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı

    Kent Meydanı için yapılan proje kapsamında alanda boşaltma yapılırken, Kütahya'nın sembolü olan vazo heykeli ve Atatürk anıtı da kaldırıldı.
    • 12.06.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 11:40
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    Kütahya'da meydan çalışmaları kapsamında yeni bir proje tasarlandı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle belediye tarafından hazırlanan Zafer Meydanı projesinin çalışmaları başladı.

    Kenti temsil eden vazo heykeli ve Atatürk anıtının bulunduğu alanda yapılacak çalışmalar nedeniyle önemli eserler güvenli bir şekilde kaldırıldı.

    Anıt muhafaza ediliyor

    Şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı, günler süren titiz bir çalışma sonucu zarar verilmeden vinç yardımıyla bulundukları yerden sökülerek muhafaza altına alındı.

    Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı ViDEO

    Kütahya daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı #1

    Heyecanla izlediler

    1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür ettiler.

    Kütahya daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı #2

    Geri yerine konulacak

    Vazo ve Atatürk anıtı, Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla aynı alana tekrar konulacak.

    Kütahya daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı #3

    Kütahya daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı #4

    Kütahya daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı #5


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