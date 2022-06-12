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Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı

Kütahya'daki Atatürk anıtı, meydan düzenlemesi için taşındı

Kent Meydanı için yapılan proje kapsamında alanda boşaltma yapılırken, Kütahya'nın sembolü olan vazo heykeli ve Atatürk anıtı da kaldırıldı.