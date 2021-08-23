Kütahya'daki berber, aşı olanlara bıyık boyası ve yüz bakımını ücretsiz yaptı

Kütahya'daki berber, aşı olanlara bıyık boyası ve yüz bakımını ücretsiz yaptı

Artan koronavirüs vakalarının ardından aşılamaya teşvik etmek isteyen berber, bıyık boyası ve yüz bakımını aşı yaptıranlara ücretsiz yapacağını duyurdu.

Kütahya'daki Paşam Sultan Mahallesi'nde berberlik yapan Ömür İpek, artan koronavirüs vakaları sonrası dikkat çeken bir çalışma yapmak istedi.

Berber, aşı olanların cep telefonlarından aşı olduklarını göstermesi halinde ücretsiz yüz bakımından yararlanabileceğini söyledi.

İpek'in kampanyasını duyuran video ise tıklanma rekoru kırdı.

VAKALARIN ARTMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Herkesin aşı olmaya davet eden Ömür İpek, “Son günlerde vakaların artması neden ile paylaşım yaparak vatandaş aşılarını yaptırsın, hem ağdası, hem bıyık boyası bizden dedik.

"BIYIK BOYASI, AĞDA, MASKE BAKIM BİZDEN"

Biz ailece aşılarımızı olduk, 70 yaşında annem var aşısını oldu, kendim oldum, eşim aşısını yaptırdı, 15 yaşında oğlum var o da aşısını olacak. Vatandaşlar aşılarını olsun gelsin, aşı olduklarını telefonlarından göstersin bıyık boyası, ağda, maske bakım bizden.” dedi.

Vatandaşlar ve takipçileri de yapılan paylaşıma ve uygulamaya destek vererek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Kütahya'daki berber, aşı olanlara bıyık boyası ve yüz bakımını ücretsiz yaptı VİDEO





