Kütahyalı Halime Nine ördüğü yün çorapları Mehmetçik'e teslim etti

Kütahya'da 88 yaşındaki Halime Altan, ördüğü yün çorapları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan askerlere ulaştırılması için jandarma ekiplerine teslim etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Halime Altan, "Mehmetçik üşümesin" diye 54 çift yün çorap ördü.

''AYAKLARI ÜŞÜMESİN DİYE ÖRDÜM''

Bu çorapların askerlere gönderilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Altan, "Emanetlerimi askerlerimize ulaştırın, benden selam söyleyin, ayakları üşümesin diye ördüm, Allah hepinizi korusun." dedi.

''HALİME ANNEMİZ, KALBİMİZİ ISITTI''

Kütahya Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan Mehmetçiklerimiz için ördüğü yün çorapları, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığımıza teslim eden 88 yaşındaki Halime annemiz, kalbimizi ısıttı. Bizleri duygulandıran Halime annemize şükranlarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.