Eğrigöz Dağı zirvesinde saklı kalmış krater gölü, çevresindeki kayalıklar ve karaçamlar eşliğinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yenice köyüne 16 kilometre uzaklıktaki Tahtalı mevkisi, 2 bin 72 metre rakım Eğrigöz Dağı’na ev sahipliği yapıyor.

Dağın zirvesi, saklı bir cenneti içinde barındırıyor.

Yağmur ve kar sularından oluşan gölet, etrafını çeviren yüksek kayalar ve karaçamların görüntüsü ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bölgeyi keşfeden doğa ve kamp tutkunları, sık sık ziyaret ederek güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kütahya’nın saklı cenneti Eğrigöz Dağı zirvesinde keşfedilmeyi bekliyor VİDEO



“KRATER GÖLÜMÜZE HERKESİ BEKLERİZ”

Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan, doğanın bu eşsiz güzelliğinin turizme kazandırılması gerektiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Dağın zirvesindeki gölet, kamp için ve doğa sporları için eşsiz güzelliktedir. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelebilecek bir konumdadır. Doğa ile iç içe bulunan krater gölümüze herkesi bekliyoruz."