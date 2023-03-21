Kütahya'ya gelen depremzede kadın ikiz doğurdu Kahramanmaraş depremlerinden kurtulduktan sonra eşi ve 3 çocuğuyla Kütahya'ya yerleşen Hatice Kaya, ikizlerini dünyaya getirdi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuklu Hatice ve İbrahim Kaya çifti, depremin ardından Kütahya'ya geldi.

Kentteki bir öğrenci yurdunda barınma imkanı sağlanan Kaya Ailesi, daha sonra bir ailenin desteğiyle eve yerleştirildi.

Hamile olan 27 yaşındaki Hatice Kaya, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Nadi Keskin’in ekibinin gerçekleştirdiği sezaryen ameliyatıyla ikiz erkek bebeklerini dünyaya getirdi.

Hatice Kaya, depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle eşinin daha önce çalıştığı Kütahya'ya geldiklerini söyledi.

"Deprem anında çocuklarımı düşündüm"

Deprem sırasında büyük korkular yaşadıklarını ve halen etkisi altında olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi:

O anda çocuklarımı ve karnımdaki ikiz bebeklerimi düşündüm. 'İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz' dedim. Depremin hemen ardından evden çıktık.

Kaya, ikiz bebeklerini sağlıklı şekilde dünyaya getirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba İbrahim Kaya da barınma ve diğer ihtiyaçları konusunda kendilerine yardımcı olan Kütahyalı aileye teşekkür etti.