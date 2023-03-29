Kütahya'ya mart ayında kar sürprizi: Kent merkezi beyaza büründü Kente gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam edince, şehir eşsiz bir güzelliğe büründü.

İHA

Türkiye, ilkbaharın etkisi altına derken birçok kentte kar yağışı başladı.

Yurdun doğusunun ardından bu kez Ege Bölgesi'nde kar sürprizi yaşandı.

O illerden biri de Kütahya oldu.

Kentte, kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabah da devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü.

Eşsiz manzara oluştu

Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar kalınlığının şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde de 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

"Mart'ta yağan kar da bizleri sevindirdi"

Kütahyalılar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı yeterli derecede değil. Bu yıl kış ayında çok kar yağdı. Martta yağan kar da bizleri sevindirdi." diye konuştu.