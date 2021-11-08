Kutsal Cumartesi: Yahudilikte Şabat nedir, neler yapılır?

Yahudilerin dinlenme günü olarak bilinen Şabat nedir ve hangi gündür merak konusu oldu. Yahudilik inancına göre Şabat hakkında bilmeniz gerekenleri derledik...

Netflix platformunda yayınlanan Türk yapımı Kulüp dizisi ile birlikte, yahudilikte dinlenme günü olan "Şabat" hakkındaki bilgiler gündeme geldi.

Belirlenen yasakları ve kuralları olan Şabat günü, Yahudiler için kutsal öneme de sahiptir.

Ardında dini bir hikayesi olan Şabat nedir ve hangi gündür merak ediliyor. Şabat günü neler yapılır, neler yapılmaz araştırılıyor.

İşte Şabat hakkında merak edilenler...

YAHUDİLİKTE ŞABAT NEDİR?

Yahudilikteki Şabat dini inançlara dayanır.

Yahudiliğe göre Tanrı evreni altı günde yaratmış ve bir gün de dinlenmiştir. Bu nedenle de Yahudiler her cumartesi dinlenmeyi tercih eder.

Pazar günüyle başlayan haftanın 7. günü olan Cumartesi, mutlak bir iş görmezlik günü olarak saptanmış ve bu güne "Şabat" adı verilmiştir. Şabat, kutsal addedilen bir gün olarak bireyin her türlü mesleki işine ara verip kendini ibadet ve Tora (Tevrat) öğrenimi yoluyla Tanrı'ya özgüleştirmesi yanında, ruhsal tarafını güçlendirmesinin beklendiği bir gündür.

ŞABAT HANGİ GÜNDÜR?

Şabat koşulları cuma günü, gün batımıyla başlayıp, cumartesi günü gün batımı sonrasına kadar devam eder.

ŞABAT GÜNÜ YASAKLARI

Şabat günü fiziki güç harcanacak herhangi bir iş yapılması dinen yasaklanmıştır.

Bugün; bir tatil günü olmanın ötesinde, manevi anlamda güçlenmeye ve bireyin sıradan bir canlı olmaktan ziyade, ruhunda Tanrısal nitelik parçacıkları taşıyan bir varlık olduğunu hatırlamaya olanak tanıyan ve bunun gereğini yerine getirmeyi esinleyen bir zaman birimi olarak algılanmalıdır.

Şabat'la ilgili kurallar ve yasakların temelinde bütün işlerin durdurulması vardır. Ev halkı Şabat'ı karşılamak üzere temiz ve şık giyinmiş olarak hazırlanır, Şabat sofrası erkenden kurulur, evde önemli bir misafir gelecekmişçesine beklemeye girilir. Bütün hazırlıklar Şabat mumlarının evin hanımı tarafından yakılmasıyla son bulur.