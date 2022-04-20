Kutsal emanet: Hırka-i Şerif ziyarete açık mı 2022? Ziyaret saatleri ve konumu

Kutsal emanet: Hırka-i Şerif ziyarete açık mı 2022? Ziyaret saatleri ve konumu

Hz Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, 2 yıldır kapalıydı. Peki Hırka-i Şerif açık mı, ne zaman açılacak? İşte ziyaret saatleri...

Hırka-i Şerif'i görmek isteyen milyonlarca Müslüman, 2 yıldır hasret...

Geçen yıl pandemi nedeniyle kapalı olmasına karar verilen Hırka-i Şerif için bu yılki karar verildi.

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

Hırka-i Şerif açık mı, kapalı mı 2022? Hırka-i Şerif Ramazan'da ziyarete açık mı? İşte Hırka-i Şerif konumu ve ziyaret saatleri...

Hırkai-i Şerif ziyarete açık mı?

Hırka-i Şerif', 22 Nisan itibarıyla ziyarete açılıyor.

Hazreti Muhammed’in Veysel Karani’ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif’in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir,“Cuma günü saat 10.00’da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif’e vatandaşlarımızı ziyarete almaya başlayacağız. Yalnız burada vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız.” ifadelerini kullandı.

Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir?

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesi olarak geçiyor.

Eminönü'nden kalkan 38E numaralı otobüsler Hırka-i Şerif durağından geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşılabilmektedir. Metroyla ulaşlmak için öncelikle, Fatih durağı yönüne giden Metroya binmek ve Fatih’te inmek gerekir. Daha sonra Hırka-i Şerif mahallesine giden 38E veya minibüslere binebilirsiniz.

Hırka-i Şerif ziyaret saatleri 2022

Hırka-i Şerif, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek.