Kuyumcular açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada kuyumcuya gidilir mi?

Kuyumcular açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada kuyumcuya gidilir mi?

Tam kapanma sürecinde kuyumcuların açık olup olmayacağı İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgede yer alıyor. Peki kuyumcular kısıtlamada açık mı? İşte yanıtı..

Türkiye'de tam kapanma tedbirleri sıkı denetimler dahilinde devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar, nereler açık nereler kapalı araştırmasını sürdürüyor.

Anneler Günü'nün yaklaşması ile merak konusu olan kuyumcular, kısıtlamada açık mı araştırma konusu oldu.

Altın veya ziynet eşyası alacak olanlar, kuyumcuların çalışma saatlerine dair bilgileri sorguluyor. Kısıtlama süresinde açık olan yerler İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtildi.

Peki kuyumcular açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar..

KUYUMCULAR AÇIK MI?

Tam kapanma uygulamasına göre kuyumcular kapalı olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kuyumcu çalışanlarının muaf olmayacağı biliniyor.

İstanbul Kuyumcular Odası'ndan alınan bilgiye göre, kuyumcular kapalı. Ancak altın imalat çalışanlarının kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi. Kapalıçarşı'da yer alan Kuyumcular da tam kapanmada açık olmayacak.

Kuyumcu hizmeti almak isteyenler tam kapanma sürecinin tamamlanmasını beklemek zorundalar.Tam kapanma ise 17 Mayıs'ta sona erecek.