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    Kuzey Makedonya’da kız yurdu açıldı

    Kuzey Makedonya’da Şule Yüksel Şenler Üniversite Kız Öğrenci Yurdu’nun yeni binası hizmete girdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 11:21
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    Kuzey Makedonya’da kız yurdu açıldı

    Kuzey Makedonya’da bulunan Ensar Kültür, Yardımlaşma ve Eğitim Derneği’nin 15 yıldır faaliyet gösteren Şule Yüksel Şenler Üniversite Kız Öğrenci Yurdu’nun yeni binasının açılış töreni gerçekleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülük ettiği projeye; Rabve İlim ve Hizmet Vakfı, Ensar Vakfı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Eftinija İmpex destek verdi.

    “KALICI ESERLERE YÖNELMELİYİZ”

    Açılış töreninde konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, 3 gün önce Üsküp’te İHH’nın katkı verdiği bir gençlik merkezinin açılışına katıldıklarını ve bugün de yurt açılışında olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkiye kurumlarının Balkan coğrafyasındaki çalışmalarının arttığını ifade eden Atalay, “Kurumlar olarak, orta ve uzun vadede bölgelerin önemli ve acil ihtiyaçlarını ön plana alan kalıcı, akıllı projelere, eserlere yönelmeliyiz” dedi.

    Yapılan konuşmaların ardından yurt binasına katkı veren kişi ve kurumlara plaketler takdim edildi.

    Açılış, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten’in yaptığı dua ve yurt binasının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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