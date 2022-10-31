KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru şartları nelerdir?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru şartları nelerdir?

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı büyük merak uyandırdı. Peki başvurular ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir?

Üniversite öğrencilerinin uzun süredir büyük bir merakla beklediği KYK burs ve kredileri için başvuruların ne zaman başlayacağı merak uyandırdı.

Burs ve kredi almak isteyen binlerce öğrencinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarınıda öğrenmek istiyor.

KYK burs ve kredisine başvuru yapacak öğrenciler tarihler açıklandığı andan itibaren başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Geçtiğimiz sene Kasım ayının başında alınan başvuruların bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Resmi açıklama geldiği anda sizlerle paylaşacağız..

Burs alabilecek kişilerde aranan şartlar şu şekilde;

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.