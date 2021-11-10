Lale Aytaman kimdir, kaç yaşında? Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın biyografisi

Türkiye'nin ilk kadın valisi olarak bilinen Lale Aytaman'ın hayatı, araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Lale Aytaman kimdir? İşte Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın biyografisi...

1991 ile 1995 yılları arasında Muğla valiliği yapan Lale Aytaman, Türkiye'nin ilk kadın valisidir.

Lale Aytaman, aynı zamanda Muğla'da kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında oluşturduğu MELSA'nın kurucusudur.

Emekli Büyükelçi Reha Aytaman ile evli olan Lale Aytaman, valilik döneminde yaşadığı anıları, Turkuvaz Kitap'tan çıkan ''İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl'' adlı kitapta toplamıştır.

Peki Lale Aytaman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın biyografisi...

LALE AYTAMAN KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Lale Aytaman'ın babası Dr. Abdullah Köseoğlu, 1975-1980 yılları arasında Kocaeli senatörlüğü yapmıştır. Ayrıca eski başbakanlardan Nihat Erim, Aytaman'ın dayısıdır.

İstanbul Avusturya Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1962 yılında Phoenix, Arizona'da AFS öğrenci değişimi programına katılan Aytaman, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Hamburg'da Alman Dili ve Edebiyatı üzerine doktora yapmış ve Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Almanca dersler vermiştir.

6 Temmuz 1991 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Muğla valiliği görevine getirilmiş ve bu görevi 1995 yılına kadar sürdürmüştür. 1994-1995 yıllarında Muğla Valisi olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Planlamalar Kongresi Türk Milli Heyeti Başkanlığı yapmış, "Avrupa Planlamaları Çalışma Grubu" başkan yardımcısı olmuştur.

Muğla ilinde kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında, geleneksel dokumacılığın korunması için Yeşilyurt Modelini oluşturmuş ve Muğla El Sanatları'nı (MELSA) kurmuştur.

Muğla Üniversitesi'nin kurulması, çevreye yönelik faaliyetleri ile öne çıkan Aytaman, 1995 yılında ANAP'tan Muğla milletvekili seçilmiştir. TBMM Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

TBMM ANAP Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve ANAP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Lale Aytaman, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Milli Heyet Üyeliği yapmıştır.

AKPM'de bir Komisyon Başkanlığına seçilen ilk Türk Milletvekili olarak "Çevre, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu" Başkanlığı yapan Aytaman, halen AKPM onur üyesidir.

Emekli Büyükelçi Reha Aytaman ile evli olan Lale Aytaman'ın Osman Aytaman (End. Müh) adında bir oğlu vardır.