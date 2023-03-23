Lavaboya dökülen atık yağlar, su kaynaklarını tüketiyor Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, lavaboya dökülen atık yağların, karıştığı su kaynağını kirletmesinin bunun yanında suyun üzerinde oluşturduğu tabaka nedeniyle sudaki oksijeni de tükettiğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Prof. Dr. Belgin Elipek, Edirne Sağlık Müdürlüğünce 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansta, dünyadaki su varlığının yüzde 97'sini okyanus ve denizlerdeki tuzlu suların oluşturduğunu ifade etti.

"Su kaynaklarını çok verimli kullanmalıyız"

Geriye kalan yüzde 3'lük tatlı su miktarının yüzde 70'inin buzullarda donmuş olarak bulunduğuna dikkat çeken Elipek, "Geriye kalan az bir miktar, insanların kullanabileceği şekilde. O yüzden su kaynaklarını çok verimli kullanmalıyız." dedi.

Atık yağlar, su kaynaklarını öldürüyor

Elipek, insanların çöp ve atıkları bilinçsiz bir şekilde bertaraf ettiklerini, bu durumun çevreyi ve su kaynaklarını kirlettiğini dile getirdi.

Lavaboya dökülen atık yağların suyu kirlettiğini belirten Elipek, bunun yanında pek çok olumsuzluğa da neden olduğunu vurguladı.

1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor

Atık yağların karıştığı su kaynaklarının, insan ve çevre sağlığına zarar verdiğini aktaran Elipek, şunları kaydetti:

Lavabodan dökülen 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmekte. O dökülen yağ parçalanıp gitmez. Suyun temizleme kapasitesi vardır ancak yağı temizleyemez. Bu yağlar aynı zamanda suyun yüzeyinde bir tabaka oluşturur, oksijen geçişini engeller.



Diğer yandan su içindeki bitkilerin ürettiği oksijenin yukarı çıkması engellenir. Hatta güneş ışığının suya girmesini engellediği için fotosentezin de önüne geçer. Bu durum, tamamen su kaynağını kullanılamaz hale getirir.

Konferansa İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, DSİ 11. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Meftun Çağlar, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.