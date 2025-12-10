Lavaboya kaynar su döken yandı: Büyük masrafa yol açıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evde tıkanıklıkla mücadele eden pek çok kişi, yağ ve kir tabakasını çözmek için kaynar suyu lavaboya dökmeyi tercih ediyor.

Ancak bu yaygın yöntem, sanıldığı kadar masum olmayabilir.

Uzmanlara göre sıcak su bazı durumlarda geçici bir rahatlama sağlasa da, yanlış uygulandığında tesisatta ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Özellikle plastik borularda aşırı ısının deformasyona, bağlantı noktalarında gevşemeye veya çatlaklara sebep olabiliyor.

PVC BORULAR KAYNAR SUYLA ZARAR GÖREBİLİYOR

Plastikten yapılan PVC borular, ısıya karşı dayanıklı değil.

Sıcaklık yaklaşık 60 °C’yi aştığında yumuşama başlayabiliyor. Kaynar su bu malzemede çarpma, yumuşama ya da deformasyon riski doğuruyor.

Zamanla tekrar eden sıcak su uygulamaları, boru ek yerlerinde çatlak, sızdırma veya yapıştırıcı/conta zayıflaması nedeniyle sızıntılara neden olabiliyor.

Ayrıca, yağ ve kir birikintilerini çözmesi beklenen su, boru içinde yeniden katılaşıp daha derin ve zor tıkanıklıklar oluşturabilir. Bu da sorunu kısa vadede çözmek yerine daha büyük bir masrafı beraberinde getirebilir.

DAHA GÜVENLİ ÇÖZÜMLER VAR

Ilık su + bulaşık deterjanı: Çok yağlı olmayan tıkanıklıklar için, sıcak değil ancak ılık su ya da musluk suyu ile deterjan kullanmak borulara zarar vermez.

Kabartma tozu + sirke: Bu karışımın oluşturduğu kabarcıklı reaksiyon, hafif tıkanıklıkları gevşetebilir, ardından ılık su ile durulamak yeterli olabilir.